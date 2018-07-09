В Ноябрьске десятимесячный малыш госпитализирован с химическим ожогом

По данным врачей скорой помощи, ребенок намазал на себя средства для очистки жира, которое было нанесено на электроплиту.

Медики оказали ему экстренную помощь и передали в руки врачей центральной городской больницы.

Всего за минувшие выходные на городскую станцию скорой помощи поступило 80 вызовов. В пяти случаях помощь потребовалась детям. Так, трое подростков получили травмы на улице: 8-летняя девочка упала с качели— травма руки, 11 –летний мальчик получил травму бедра, упав с велосипеда, 14-летний — травму руки во время игры в футбол. Еще одному маленькому пациенту — мальчику семи лет — придавило палицы дверью автомобиля.