Как не сойти с ума на отдыхе с бабушкой: инструкция от опытной мамы

Если вы собираетесь отправиться на отдых не только со своей семьей и детьми, но еще и со своими родителями, обратите внимание на эти советы.

Наталья Нестерова — мама троих детей, читательница «Летидора», а также постоянный автор колонок на нашем сайте. Сегодня она рассказывает о том, как подготовиться к совместному отпуску со старшим поколением, чтобы не сойти с ума.

Наталья Нестерова

Подруга поехала отдыхать с мужем, бабушкой и двухгодовалой дочкой. Каждый день она шлет слезные сообщения о том, какой кошмар происходит вокруг нее, как ее отдых не похож на то, что она себе представляла, когда садилась в самолет.

«Я все делаю не так, она постоянно меня поучает и читает нотации. А какие глупости она делает! Ты даже не представляешь! Мой муж уходит на балкон и сидит там часами, чтобы окончательно не разругаться с моей мамой. А я-то думала, мы с ним отдохнем, побудем вдвоем, пока моя мама помогает с дочкой».

Я вспоминаю свой первый выезд в Болгарию с мамой и дочкой. Да, это было непросто: часто наши отношения были на грани разрыва. После того совместного отдыха я сделала выводы:

перед отпуском я стала проводить предварительную подготовку к поездке и вести подготовительные разговоры с бабушкой.

И вот уже восемь лет мы раз в год отдыхаем вместе. Я повзрослела, стала мамой троих детей, обросла философским отношением к жизни, прибавила пофигизма, а главное, обрела терпимость и понимание того, как отдыхать с любимыми родителями.

Во время совместного отдыха я успеваю переделать кучу дел, полноценно отдохнуть и пообщаться с родителями. А когда они уезжают, мы все очень грустим и скучаем. Я составила небольшую инструкцию для молодых родителей, как не разругаться с бабушками и дедушками на отдыхе, не испортить отношения, а полноценно отдохнуть.

Примите тот факт, что иногда совместный отдых невозможен

Да-да, бывают ситуации, когда нельзя отдыхать вместе. Ради вашего здоровья и здоровья ваших детей.

Есть крайние случаи, когда кто-то из ваших родителей употребляет наркотики, склонен к алкоголизму или семейному насилию. В этих случаях совместный отдых представляет угрозу для жизни. Но есть ситуации, когда внешне все выглядит хорошо, а на деле является настоящим психологическим адом — насилием с издевательствами и растаптыванием вашей личности. Такие отношения с бабушками и дедушками принято называть «токсичными», они приносят унижение и втягивают вас и ребенка в постоянные манипуляции.

Это как раз тот случай, когда «худой мир» не является спасением, а единственно правильный выход — это прекратить отношения, как бы горько и грустно вам от этого ни было.

Сьюзен Форвард, один из ведущих американских психотерапевтов, в своей книге «Токсичные родители» подробно описывает варианты «ненормальных» отношений. Она призывает осознать и принять то, что ваши отношения такие, какие есть, перестать заниматься самобичеванием и прекратить контакт, чтобы обезопасить себя и близких.

Выясните, как сейчас живут ваши родители

Одно дело — приезжать в гости на пару часов, сидеть вместе за общим столом, вести светские разговоры или вспоминать детство. Другое дело — оказаться с родителями под одной крышей.

Чтобы не испортить себе совместный отдых, изучите, как живут ваши родственники: во сколько встают и ложатся, какие продукты покупают, что готовят, как развлекаются. В идеале устроить тестовую совместную ночевку, чтобы понять, храпят ли ваши бабушка с дедушкой (на этот случай вы можете запастись берушами или снять два номера), страдают ли бессонницей, вдруг они ночи напролет смотрят сериалы и футбол, а утром встают совершенно разбитыми и раздражительными.

Подмечайте мелочи. Не обвиняйте, не переучивайте, а просто наблюдайте.

За короткое время вы соберете достаточно данных, которые помогут вам хорошо подготовить себя и вашего ребенка, все это позволит вам отдохнуть вместе без лишних нервов.

Помогите родителям поближе узнать внуков

Помните, вам важно создать прочные связи между вашими родителями и ребенком. В идеале надо устроить так, чтобы они могли видеться и общаться.

Если бабушка живет в другом городе, то можно организовать Skype-звонки.

Говорите с ребенком о бабушке и дедушке, рассказывайте вашим родителям о ребенке, его интересах и увлечениях.

Договаривайтесь на берегу

К любому отдыху надо готовиться, а к отдыху с бабушками и дедушками подготовка должна быть особенно тщательной.

Спросите у своих родственников, как именно они видят себе совместный отпуск.

Поинтересуйтесь, что для них важно на отдыхе, что их радует, а что огорчает. Сравните то, что услышите, с тем, как вы предполагаете организовать ваш совместный отпуск.

Проговорите заранее, как именно вы живете — вместе или раздельно, кто готовит, кто покупает продукты, какие блюда готовите или заказываете, кто платит в ресторане и покупает билеты в музеи, как часто вы оставляете ребенка с родителями и в какие именно часы.

Если вы едете отдыхать с мужем, то мужу лучше быть вовлеченным в беседу, чтобы соблюдать потом договоренности.

Уважайте друг друга

Будьте тактичными, соблюдайте границы.

Уважительно относитесь к родителям, не осуждайте их при ребенке и не позволяйте бабушке и дедушке плохо отзываться о вас.

Помните, что девизом вашего отдыха должно стать высказывание: «Мы разные, но мы уважаем и любим друг друга».

Не ссорьтесь из-за разного подхода к воспитанию

Вы являетесь для своего ребенка главным взрослым, именно вы определяете его воспитание. Проговорите с ребенком заранее то, что вы и ваши родители можете расходиться в вопросах воспитания и в реакциях на определенное поведение.

В таком обсуждении мне помогает термин «главный взрослый». Когда ребенок находится с бабушкой, она является главным взрослым, и ее надо слушаться, и никакие апелляции «Мама все делает иначе» не работают.

Позвольте бабушкам и дедушкам отдыхать

Наши родители не молодеют. То, что нам кажется легким, может представлять сложность для них. Будьте тактичны и терпеливы со своими родителями, интересуйтесь тем, как именно они хотят отдохнуть и что для этого требуется.

К сожалению, в нашем обществе бытует мнение, что бабушки должны сидеть с внуками, но это не так.

В Америке очень редкая бабушка решится на отдых с внуком и помощь своим великовозрастным детям.

Не будьте эгоистами, цените то, что делают ваши родители и уважайте их право на отдых.

И не забывайте их благодарить словами!

Решайте конфликты

Старайтесь быть осознанными: не замалчивать, не обижаться и не обвинять, не играть в молчанку, не давить, а слушать и обсуждать конфликтную ситуацию. Уважительно относитесь к чужому мнению.

Говорите с родителями о своих чувствах, используйте Я-высказывания («Я расстроена, что у тебя не получается объяснить это без крика»). Признавайте ошибки, не бойтесь извиниться, если вы оказались в чем-то неправы.

В некоторых ситуациях нет смысла упрямо настаивать на своем.

Подумайте, какая именно аргументация может сработать, чье мнение будет влиять на ваших родственников (может, это слова популярной телезвезды или медицинская аргументация).

Забудьте о ревности

Традиционно бабушки и дедушки балуют внуков. Часто мама боится, что ребенок будет любить ее меньше. Но не бойтесь того, что сердце малыша займут ваши родители. Поверьте, если у вас есть установленный контакт с ребенком, то его любви хватит на всех.

Давайте свободу и доверяйте

Не стремитесь во всем контролировать своих родителей. Давайте им свободу.

Примиритесь с мыслью, что вы можете делать одно и то же по-разному, и это неплохо.

Вы готовите котлеты с добавлением лука, а они — хлеба. Не переучивайте родителей, примите тот факт, что котлеты и салат могут готовиться по-разному. Если ребенку не понравится, он сам об этом скажет или просто не будет есть, тогда бабушка и дедушка сами попросят у вас совета.

Это же касается прогулок и досуга. Допустим, вы привыкли гулять со своим сыном в песочнице, не стоит сразу же сопротивляться желанию бабушки выгулять вашего отпрыска в Ботаническом саду. Разнообразие — это хорошо.

Не судите строго бабушку, которая выбилась из графика и не уложила ребенка спать вовремя.

Вполне возможно, что она сама переживает из-за того, что не справилась. Лишний упрек может вызвать бурю эмоций и шквал обвинений в ваш адрес.

Если между вами есть доверие, вы знаете, что родители желают ребенку добра и любят его, то доверьтесь им. А с ребенком поговорите о том, что в разных домах действуют разные правила, и если с бабушкой он лег спать в 10 вечера, это не означает, что с родителями будет так же.

Составляйте списки и инструкции

Списки и инструкции — помощники в налаживании спокойного отдыха.

Конечно, на составление уйдет некоторое время, но зато вы снимите часть конфликтных ситуаций. Напишите на отдельных листах бумаги расписание дня вашего ребенка. Пусть оно будет висеть на виду. Составьте список того, что любит есть ваше чадо, а что ему категорически нельзя из-за аллергии или особенностей организма. Для малышей составьте список любимых игрушек и словарик, если ваш ребенок только начинает говорить.

Но советую не увлекаться чрезмерным составлением списков и инструкций. Помните пункт о доверии и свободе.

Подготовьте аптечку

Соберите те лекарства, которые могут пригодиться на отдыхе. Сопроводите их понятной инструкцией, включающей симптоматику для приема препаратов и дозировку. Убедитесь, что ваши родители изучили аптечку и поставили ее в то место, которое им удобно.

Подумайте о технике безопасности

Если в том месте, где вы отдыхаете, есть бассейн, проговорите технику безопасности и дайте четкие инструкции по поводу пребывания ребенка в воде. Убедитесь, что вас услышали и поняли верно.

Проговорите, как поступать в критической ситуации, куда обращаться в случае несчастного случая, кому звонить.

Оставьте контакты экстренной помощи

Запишите телефон и название страховой компании, в которой вы застрахованы. Не забудьте провести инструктаж, как набирать телефонный номер из того места, куда вы едете. Желательно также оставить телефоны ваших близких друзей, которым можно звонить в случае критической ситуации. Не забудьте заранее предупредить всех, чьи контакты вы оставили своим родителям, о возможных звонках.

Конечно, бабушки и дедушки бывают очень разными. Иногда найти общий язык не так просто. В сложных ситуациях мне помогает напоминание себе о том, что нашими родителями движет любовь к нам, их детям, и любовь к внукам.

Это большое счастье, что у ребенка есть бабушка и дедушка, и вы можете вместе провести отдых и сохранить эти воспоминания надолго!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!