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Net-a-Porter вместе с Gucci запустят продажу детской одежды
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Net-a-Porter вместе с Gucci запустят продажу детской одежды 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Онлайн-магазин Net-a-Porter впервые запустит продажу детской одежды — сейчас там продаются только женские и мужские вещи и аксессуары. 16 июля на сайте откроется поп-ап раздел Gucci, рассчитаный на младенцев и детей до 12 лет. В коллекции будут вещи для мальчиков и девочек, унисекс-вещи и предметы для новорожденных. «Gucci с их эстетикой как нельзя лучше подходят для детей: вы только представьте их тигров и цветовую гамму на детской одежде!», — сказала Элисон Лоэнис, президент Net-a-Porter и Mr Porter. Также она напомнила, что 10 лет назад ритейлер уже выпускал ограниченную серию вещей для детей, и сотрудничество с Gucci — первое с тех пор. Поп-ап раздел будет работать в течение 6 недель.
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