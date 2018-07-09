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Набор для новорожденного при выписке будут получать матери во всей России
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Набор для новорожденного при выписке будут получать матери во всей России 

CHIPS journal 9 часов назад
Фото: CHIPS journal
Новостное агентство ТАСС сообщило о том, что в рамках программы Десятилетия детства, утвержденной правительством России, при выписке из роддомов все мамы будут получать подарок, содержащий «набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода, преимущественно российского производства». Акция называется «Подарок новорожденному» и утверждена в плане основных мероприятий на 2018-2020 год.
Раньше получить подарок при выписке могли только жители столицы: всем новорожденным, один из родителей которых имел гражданство России и постоянную регистрацию в Москве, дарили «коробку от мэра», содержащую 44 предмета первой необходимости (одежду, постельное белье, игрушки, посуда для кормления).
Чем наполнят новую коробку, пока неизвестно. Заниматься вопросом будут сразу несколько ведомств: Министерство просвещения, Министерство труда, Минэкономразвития и Министерство финансов РФ.
Ознакомиться с другими инициативами программы Десятилетия детства можно на сайте правительства России, где документ выложен полностью.
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