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Пропал ребенок: В Башкирии ищут девятилетнего мальчика
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Пропал ребенок: В Башкирии ищут девятилетнего мальчика 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
Фото мальчика из соцсетей
В Давлекановском районе республики пропал девятилетний мальчик. Мальчика уже ищут сотрудники полиции. Поиски неотложные, требуется помощь добровольцев.
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