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С энергетиков в Оренбурге взыскали за травму ребенка
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С энергетиков в Оренбурге взыскали за травму ребенка 

ProOren 55 минут назад
Фото: ProOren
В областном центре рассмотрели иск электроснабжающей организации по факту получения ожогов ребенком после удара током
В ноябре 2017 года 10-летний мальчик гулял с друзьями возле школы. Он забрался на трансформаторную будку, где получил удар током. Врачи зафиксировали у пострадавшего травму головы и ожоги левой кисти руки нескольких степеней. В результате мальчик проходил лечение и некоторое время не мог ходить в школу.
Установлено, что трансформаторная будка принадлежит предприятию «Оренбургкоммунэлектросеть». Как сообщили в пресс-службе облсуда, с организации решено взыскать в пользу ребенка 50 тыс. рублей.
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