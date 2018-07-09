С энергетиков в Оренбурге взыскали за травму ребенка

В областном центре рассмотрели иск электроснабжающей организации по факту получения ожогов ребенком после удара током

В ноябре 2017 года 10-летний мальчик гулял с друзьями возле школы. Он забрался на трансформаторную будку, где получил удар током. Врачи зафиксировали у пострадавшего травму головы и ожоги левой кисти руки нескольких степеней. В результате мальчик проходил лечение и некоторое время не мог ходить в школу.

Установлено, что трансформаторная будка принадлежит предприятию «Оренбургкоммунэлектросеть». Как сообщили в пресс-службе облсуда, с организации решено взыскать в пользу ребенка 50 тыс. рублей.