В Оренбурге суд взыскал 50 тыс.руб в пользу ребенка за травму электротоком

Оренбургский областной суд взыскал с электроснабжающей организации 50 000 рублей в пользу ребенка, получившего ожоги после удара током, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда. ЧП произошло в ноябре 2017 года в Бугуруслане. Десятилетний мальчик забрался на трансформаторную будку, находившуюся на территории школы, где его ударило током. Ребенок получил электротравму третьей и четвертой степени, несколько недель находился на лечении, перенес операцию.

Из-за полученных ожогов мальчик не мог спокойно передвигаться, пропускал занятия в школе. В судебном заседании было установлено, что трансформаторная будка принадлежит предприятию «Оренбургкоммунэлектросеть». Разрешая спор, суд указал, что юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.