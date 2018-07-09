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В Оренбурге суд взыскал 50 тыс.руб в пользу ребенка за травму электротоком
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В Оренбурге суд взыскал 50 тыс.руб в пользу ребенка за травму электротоком 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургский областной суд взыскал с электроснабжающей организации 50 000 рублей в пользу ребенка, получившего ожоги после удара током, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда. ЧП произошло в ноябре 2017 года в Бугуруслане. Десятилетний мальчик забрался на трансформаторную будку, находившуюся на территории школы, где его ударило током. Ребенок получил электротравму третьей и четвертой степени, несколько недель находился на лечении, перенес операцию.
Из-за полученных ожогов мальчик не мог спокойно передвигаться, пропускал занятия в школе. В судебном заседании было установлено, что трансформаторная будка принадлежит предприятию «Оренбургкоммунэлектросеть». Разрешая спор, суд указал, что юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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