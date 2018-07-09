Пассажирка «Уральских авиалиний» родила в воздухе

В социальных сетях авиакомпании «Уральские авиалинии» появилось сообщение о том, что 7 июля на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту «Ош — Екатеринбург» появился на свет ребенок. Младенец родился в воздухе, и бригаде бортпроводников пришлось экстренно принимать роды.

Когда старший бортпроводник подошла узнать, в чем дело, оказалось, что у роженицы уже отошли воды и начались роды. Через 15 минут на свет появился мальчик. Мама и ребенок чувствовали себя хорошо, а пилот принял решение вернуться в точку вылета — город Ош, где новорожденного и мать приняли медики и доставили в больницу.

Авиакомпания не сообщает, на каком сроке беременности была женщина, родившая в воздухе.

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