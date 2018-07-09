Сергей Жуков показал редкий снимок старшей дочери

Звездный папа не теряет связи с ребенком от первого брака.

Сергей Жуков поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью — к нему в Испанию приехала старшая дочь Александра. Артист с гордостью рассказал о своем ребенке от первого брака.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

8 Июл 2018 в 3:11 PDT Несмотря на тяжелейший период подготовки в самый сложный учебный год, работы, которую ты отложила, ты нашла время приехать к нам и отдохнуть со своими братишками и сестренками, бабушкой!

— обрадовался Сергей Жуков.

Звездный папа никогда не забывает о своей 17-летней дочери Саше, которая живет за границей. Он старается, как можно, чаще видеться с ребенком. И когда это получается — артист по-настоящему счастлив.

«Минута папиной гордости и грусти:) Гордости, за такую чудесную красавицу, в которую ты превратилась моя доченька @sasha.zhukova …Спасибо тебе, что ты у нас такая… А грусть, грусть папина всегда в том, что скоро ты улетишь, тебя снова будут ждать большие свершения, а я все так же буду любоваться тобой, звонить и говорить, как я тебя люблю и верю в тебя! Наслаждайся солнечными деньками отдыха, Сашуленька! ❤️», — с нежностью написал Сергей Жуков.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

3 Апр 2018 в 3:12 PDT Поклонников творчества певца чрезвычайно тронуло такое признание. «Сколько любви и нежности с словах😪😍🤗», «Прекрасные слова!очень нравятся ваши песни, выросла на них! Приятно читать и понимать, что вы еще и прекрасный семьянин!Таких мало!», «Лучший папа 👍Хорошие слова, думаю, она испытывает те же чувства ❤️», «Настоящий мужчина, внимательный и заботливый папа, я горжусь вами @sezhukov 👏Доченька—красавица🌹», «Очень хорошая семья у Вас! Здоровья, благополучия и любви!», «Сколько отцовской любви в этом посте 👏👏👏👏❤❤❤», — порадовались за артиста подписчики.

Напомним, что старшая дочь певца от первого брака с Еленой Добындо, который продлился 5 лет, в апреле отпраздновала свое 17-летие. Вместе с мамой она живет в Чикаго, поэтому Сергей Жуков не может часто с ней видеться. Однако артист старается искать любую возможность, чтобы оказаться с ребенком рядом. Так, в мае Сергей Жуков специально выбрал США для гастролей: и поклонники довольны, и дочь провела время с папой.

Доченька, @sasha.zhukova Это был чудесный вечер… И хоть я постоянно прошу тебя больше не расти, понимаю, что такой умной, красивой и воспитанной девушке, в которую ты превратилась, еще многому предстоит в жизни научиться, многое постичь, много гор свернуть, чтобы изменить этот мир к лучшему! И все это у тебя получится! Я очень горжусь тобой и очень тебя люблю! Папа всегда рядом… ❤️ #zhukovfamily #доча

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

30 Апр 2018 в 7:34 PDT Напомним, солист группы «Руки Вверх!» отец четверых детей. С дочерью Александрой артист всегда старался поддерживать отношения. В апреле 2014 года, когда Сергей Жуков приезжал с концертами в Чикаго, девочка даже пела с ним на сцене.

В 2007 году артист женился во второй раз, его избранницей стала Регина Бурд , бывшая солистка группы «ВИА Сливки». В этих отношениях у знаменитости родились дочь Ника Жукова (в 2008 году), сын Энджел Жуков (в 2010 году) и сын Мирон Жуков (родился 30 сентября 2014 года). Недавно, после 10 лет брака, пара обвенчалась. На одном из последних концертов группы «Руки Вверх!» Регина и Сергей вышли с дочкой Никой и сыном Энджелом на сцену и растрогали поклонников исполнением своей венчальной песни.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

8 Июл 2018 в 2:22 PDT Фото: @sezhukov