Подарки новорожденным будут дарить во всех российских роддомах 

Об этом сообщается в опубликованном в пятницу на сайте правительства РФ документе «Об утверждении плана основных мероприятий на 2018−2020 годы в рамках Десятилетия детства». Всем роженицам при выписке из роддома будут дарить коробку с подарками для малыша от российских производителей. Там будут вещи для кормления, ухода за малышом, одежда и игрушки. Реализовывать эту инициативу будут совместно Министерство просвещения, Министерство труда, Минэкономразвития и Министерство финансов РФ.
А согласно недавнему опросу, большинство российских мам предпочли бы получать не подарки, а деньги на малыша.