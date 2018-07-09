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Подарки новорожденным будут дарить во всех российских роддомах
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Подарки новорожденным будут дарить во всех российских роддомах 

Детстрана.ру 8 часов назад
Фото: Детстрана.ру
Об этом сообщается в опубликованном в пятницу на сайте правительства РФ документе «Об утверждении плана основных мероприятий на 2018−2020 годы в рамках Десятилетия детства». Всем роженицам при выписке из роддома будут дарить коробку с подарками для малыша от российских производителей. Там будут вещи для кормления, ухода за малышом, одежда и игрушки. Реализовывать эту инициативу будут совместно Министерство просвещения, Министерство труда, Минэкономразвития и Министерство финансов РФ.
А согласно недавнему опросу, большинство российских мам предпочли бы получать не подарки, а деньги на малыша.
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