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В Армавире 6-летний ребенок утонул в домашнем бассейне
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В Армавире 6-летний ребенок утонул в домашнем бассейне 

АиФ — Юг 39 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Это произошло 7 июля в одном из частных домов в поселке ВНИИМК. Семья москвичей с шестилетним мальчиком приехала в гости к родственникам. Дети купались в бассейне во дворе дома, глубина его составляла порядка 1,5 м.
Взрослые находились дома, когда один из детей сообщил, что мальчик утонул. Ребенка вытащили из бассейна, однако врачи приехавшей скорой помощи уже ничем не смогли ему помочь, сообщает gorodarmavir.ru.
Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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