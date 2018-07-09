Полицейские Новокузнецка разыскали потерявшегося пятилетнего ребёнка

Новокузнецк, 9 июля — АиФ-Кузбасс . Пятилетнего ребёнка через дорогу от места пропажи отыскал участковый отдела полиции «Центральный» УМВД России по Новокузнецку.

О пропаже сына в отдел полиции сообщила его мама. Как выяснилось, она оставила ребёнка с бабушкой, а сама отлучилась. Вернувшись, обнаружила, что ребёнка нет. Самостоятельно отыскать она его не смогла. На поиски ребёнка сразу были подняты все патрульные наряды. Вскоре ребёнка отыскал участковый. Он нашёл его в торговом центре через дорогу от места пропажи.

С родителями мальчика полицейские провели профилактическую беседу и посоветовали его маме поговорить с сыном и объяснить, что в таком возрасте еще нельзя гулять без сопровождения взрослых.