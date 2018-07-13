Ещё
Вологодская «Молодежка ОНФ» назначила время поцелуев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев

Вологодская «Молодежка ОНФ» назначила время поцелуев 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Акцию «Время поцелуев» устроили в Кремлевском саду активисты «Молодежки ОНФ». Ее приурочили ко Дню семьи, любви и верности.
Местом для поцелуев стал новый арт-объект в виде сердца. Активисты предлагали прохожим парам и семьям поцеловаться. Памятные снимки мгновения нежности делал фотограф. За несколько часов открыто проявили чувства около 120 пар и родителей с детьми.
«Время поцелуев» последовало после Всемирного дня поцелуя, поэтому говорить в эти дни о любви к своей семье, к детям, к любимым людям очень символично, — считает участник команды «Молодежки ОНФ в Вологодской области» Дарья Кузнецова. — Проводя такую акцию, мы хотели напомнить, как важно обращать внимание на своих близких и чаще показывать им свои чувства».
Напомним, что 8 июля в Кремлевском саду прошел масштабный семейный фестиваль, который собрал около 3 тысяч участников.
Вологда.рф: последние новости
Как уберечь малышей от «оконной ловушки», напоминают вологжанам Почти 1000 вологжан появились на свет в июне Вологодским родителям напомнили, что нельзя закрывать детей в машинах
Женский форум  Ещё 55 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев36
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым9
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение