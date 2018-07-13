Вологодская «Молодежка ОНФ» назначила время поцелуев

Акцию «Время поцелуев» устроили в Кремлевском саду активисты «Молодежки ОНФ». Ее приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

Местом для поцелуев стал новый арт-объект в виде сердца. Активисты предлагали прохожим парам и семьям поцеловаться. Памятные снимки мгновения нежности делал фотограф. За несколько часов открыто проявили чувства около 120 пар и родителей с детьми.

«Время поцелуев» последовало после Всемирного дня поцелуя, поэтому говорить в эти дни о любви к своей семье, к детям, к любимым людям очень символично, — считает участник команды «Молодежки ОНФ в Вологодской области» Дарья Кузнецова . — Проводя такую акцию, мы хотели напомнить, как важно обращать внимание на своих близких и чаще показывать им свои чувства».

Напомним, что 8 июля в Кремлевском саду прошел масштабный семейный фестиваль, который собрал около 3 тысяч участников.