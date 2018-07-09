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Дети из Черемушек отправятся в путешествие по Африке
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Дети из Черемушек отправятся в путешествие по Африке 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Грандиозный квест для детей от 9 до 12 лет проводит центр культуры и искусства «Меридиан». Каждая неделя посвящена определенному континенту. На этой неделе ребята побывают в Африке.
«Во время мега-квеста ребята побывают в странах Европы и Азии, посетят Африку и Америку, заглянут в Австралию и Антарктиду — каждый почувствует себя опытным путешественником, настоящим историком и исследователем. В «кругосветку» команды отправятся самолетом, поездом или на корабле — юные участники сами выберут вид транспорта», — передают организаторы.
На этой недели дети будут осваивать вокальную азбуку, учиться делать оригами, разгадывать ребусы и кроссворды, а также изучать танцевальные ритмы. Все события в рамках квеста можно посетить бесплатно по регистрации на сайте «Меридиана».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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