Два ребенка утонули за два в Архангельской области

Два случая гибели детей зафиксировано за два дня в Архангельской области. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.

«По данным фактам гибели детей на водоемах проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Первый случай произошел днем 6 июля в Каргопольском районе. Шестилетний ребенок хотел вытащить из воды сланец, что стало причиной его гибели.

На следующий день аналогичный случай произошел в Приморском районе у станции Лайская. Школьник взял у деда надувную лодку, чтобы достать водонепроницаемый телефон. Надувное судно перевернулось, и 12-летний мальчик утонул.