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Два ребенка утонули за два в Архангельской области
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Два ребенка утонули за два в Архангельской области 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 29.ru
Два случая гибели детей зафиксировано за два дня в Архангельской области. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
«По данным фактам гибели детей на водоемах проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Первый случай произошел днем 6 июля в Каргопольском районе. Шестилетний ребенок хотел вытащить из воды сланец, что стало причиной его гибели.
На следующий день аналогичный случай произошел в Приморском районе у станции Лайская. Школьник взял у деда надувную лодку, чтобы достать водонепроницаемый телефон. Надувное судно перевернулось, и 12-летний мальчик утонул.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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