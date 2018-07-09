Двое детей утонуло в Поморье

В Архангельской области утонули двое детей. Следственный комитет проводит проверку по обоим случаям.

Первый утонувший — 6-летний мальчик из Каргопольского района. 6 июля днем он гулял со своим братом у реки Чурьега. У старшего брата в воду упал сланец, который решил достать погибший мальчик. Он не справился с течением и утонул.

7 июля 12-летний мальчик отдыхал на даче рядом со станцией Лайская в Приморском районе. Он уронил в озеро водонепроницаемый телефон, и решил поплыть за ним на резиновой лодке своего дедушки. Лодка перевернулась, и мальчик утонул.