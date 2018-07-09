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Двое детей утонуло в Поморье
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Двое детей утонуло в Поморье 

29.ru 45 минут назад
Фото: 29.ru
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мальчиков
В Архангельской области утонули двое детей. Следственный комитет проводит проверку по обоим случаям.
Первый утонувший — 6-летний мальчик из Каргопольского района. 6 июля днем он гулял со своим братом у реки Чурьега. У старшего брата в воду упал сланец, который решил достать погибший мальчик. Он не справился с течением и утонул.
7 июля 12-летний мальчик отдыхал на даче рядом со станцией Лайская в Приморском районе. Он уронил в озеро водонепроницаемый телефон, и решил поплыть за ним на резиновой лодке своего дедушки. Лодка перевернулась, и мальчик утонул.
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