С начала года в Поморье утонул 31 человек

С начала 2018 года в водоёмах Поморья погиб 31 человек, в том числе 8 детей.

Что касается текущего лета, то в МЧС по Архангельской области сообщают, что с 1 июня в регионе на воде погибло 15 человек — в том числе 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет. «Жертвами водной стихии становятся не столько купальщики, сколько, в основном, рыбаки, которые не соблюдают меры безопасности, находятся у воды в нетрезвом виде», — сообщает ведомство.

Сейчас в Поморье открыто 8 пляжей. По одному в Котласе и Ленском районе. Два — в Вельском районе. Ещё 4 — в детских лагерях («Орленок» в Вельском районе, «Боровое» в Няндомском и два пляжа в онежском «Орленке»).

Ранее объявлялось, что вода в нескольких реках Архангельской области непригодна для купния из-за обилия бактерий.