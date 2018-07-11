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С начала года в Поморье утонул 31 человек
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С начала года в Поморье утонул 31 человек 

АиФ Архангельск 11 июля 2018
Фото: АиФ Архангельск
С начала 2018 года в водоёмах Поморья погиб 31 человек, в том числе 8 детей.
Что касается текущего лета, то в МЧС по Архангельской области сообщают, что с 1 июня в регионе на воде погибло 15 человек — в том числе 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет. «Жертвами водной стихии становятся не столько купальщики, сколько, в основном, рыбаки, которые не соблюдают меры безопасности, находятся у воды в нетрезвом виде», — сообщает ведомство.
Сейчас в Поморье открыто 8 пляжей. По одному в Котласе и Ленском районе. Два — в Вельском районе. Ещё 4 — в детских лагерях («Орленок» в Вельском районе, «Боровое» в Няндомском и два пляжа в онежском «Орленке»).
Ранее объявлялось, что вода в нескольких реках Архангельской области непригодна для купния из-за обилия бактерий.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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