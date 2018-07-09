Ещё
В Архангельской области двое детей утонули, доставая предметы из воды
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Архангельской области двое детей утонули, доставая предметы из воды 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: 29.ru
МУРМАНСК, 9 июл — РИА Новости. Следователи в Архангельской области проводят проверку по факту гибели в водоемах мальчиков 6 и 12 лет, которые утонули, пытаясь достать упавшие в воду предметы, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Шестилетний мальчик утонул в минувшую пятницу в реке Чурьега Каргопольского района. «По предварительным данным, два малолетних брата гуляли у реки Чурьега. У старшего брата в воду упал сланец, который решил достать 6-летний мальчик. Он не справился с течением реки и утонул», — сообщили в ведомстве.
В субботу днем на небольшом лесном озере у станции Лайская в Приморском районе 12-летний мальчик, отдыхавший на даче у дедушки, воспользовался резиновой лодкой, чтобы достать из воды водонепроницаемый телефон. Лодка перевернулась, и ребенок утонул.
Следователи проводят проверки по обоим фактам гибели детей, устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Как показывает следственная практика, несчастные случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также оставлении детей без присмотра», — добавили в ведомстве.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»42
Чехова едва прикрыла грудь руками14
Бледанс прокомментировала роман с молодым актером4
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы14
Что нужно знать о типах ягодиц
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение