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Необычные имена. А вы бы назвали сына Бэтменом?
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Необычные имена. А вы бы назвали сына Бэтменом? 

Naked-Science.ru 43 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
В некоторых странах вопрос выбора имени жестко регламентируется государством. Например, в Швеции, известной своими строгими правилами ювенальной юстиции, имя ребенка нужно утверждать еще до его рождения. Причем вариант с Суперменом, вероятно, не одобрят, поскольку едва ли сочтут подходящим.
В принципе, логика в этом есть: мальчику с таким именем может быть тяжело в школе или в других учреждениях, где придется взаимодействовать с людьми. Швеция не уникальна в этом. В соседней Норвегии даже могут заключить под стражу, если вы назовете чадо «неправильно».
Проблема актуальна не только для развитых европейских стран. Так, в Турции мать назвала своего сына Усама бен Ладен, причем это произошло после теракта 11 сентября. Теперь в стране действуют законы, регламентирующие имена для детей.
Еще больше интересных и познавательных видео вы найдете на нашем сайте.
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