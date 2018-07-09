В Покачах подвели итог работы по адаптации детей мигрантов

В городской администрации состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности. Главным поводом заседания стал вопрос результативности работы центров культурно-языковой адаптации детей-мигрантов в образовательных учреждениях.

По словам директоров школ, в образовательных учреждениях города ведут работу центры культурно-языковой адаптации детей мигрантов. Школьникам помогают не только осваивать основные общеобразовательные программы, но и успешно влиться в коллектив.

Как сообщает МК «Югра», в начале 2017-2018 учебного года во второй школе города обучалось 16 детей мигрантов, из них 7 учащихся испытывают трудности в усвоении школьных программ — это дети с билингвизмом (двуязычием). В четвертой школе социально-психологическое сопровождение и учебную адаптацию оказывали семи детям мигрантам. В первой школе таких детей в этом учебном году не обучалось.

Несмотря на проводимую работу, сложности в работе с детьми мигрантов все-таки возникают. Некоторые родители сложно идут на контакт и не выполняют рекомендации, продолжая в домашних условиях говорить на родном языке, из-за чего детям очень тяжело преодолевать языковой барьер в школе. В результате чего нескольких детей пришлось перевести в следующий класс «условно», так как сложности с пониманием языка не позволили освоить школьную программу.

Однако, работа с детьми-мигрантами продолжится и в следующем году.