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Крисси Тейген смутила соцсети снимком с кормлением младенца и… куклы
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Крисси Тейген смутила соцсети снимком с кормлением младенца и… куклы 

Журнал ОК! 7 часов назад
Супруга музыканта Джона Ледженда давно славится как девушка без комплексов — она не стесняется того, как выглядит без ретуши и часто публикует фотографии своего «неидеального» тела с растяжками, чтобы показать поклонницам, недостатки есть у всех и что никто не обязан выглядеть как с обложки глянцевого журнала. Крисси уверена, что естественность уместна в любом ее проявлении. И в очередной раз показала свое отношение к этому, опубликовав в Инстаграм новое фото с детьми.
На снимке Крисси расположилась на кресле обнаженная и прикрытая одним лишь полотенцем. К одной груди она приложила для кормления своего новорожденного сына, а к другой… куклу своей старшей дочери! «Луна заставила меня кормить куклу, так что, похоже, у меня теперь близнецы», — иронично подписала кадр молодая мама.
Крисси Тейген с детьми
Немалое количество пользователей этот кадр смутил. «Некоторые вещи следует оставлять для себя», «Это слишком личное, чтобы выставлять напоказ», «Я не понимаю, неужели современные женщины ждут похвалы за грудное вскармливание?», «Это не мило. Это очень странно», — написали они. Однако их очень быстро заткнули за пояс сторонники Крисси, которые восхитились ее смелостью и открытостью.
«Я не самый большой поклонник Крисси, но я считаю, что это самая прекрасная вещь на свете», «Я боялась кормить в общественных местах, поэтому пряталась в туалетах, и мне так нравится, что вы постите такие фото открыто, потому что это всего лишь еда, и это нормально!», «Спасибо за вдохновение для всех мам мира!», «Вы выглядите великолепно, Крисси. Поздравляю вас с появлением маленького мужчины», — такие и другие комментарии они оставили под фото.
Напомним, что Крисси Тейген и Джон Ледженд, которые вместе уже больше десяти лет, долгое время пытались зачать первого ребенка. Это удалось только с помощью ЭКО три года назад. Дочь Луна стала для супругов настоящим подарком, и они не стали тянуть со вторым малышом. Майлз появился на свет только в мае этого года.
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