Стресс при беременности приводит к депрессии у ребёнка в зрелости

Американские учёные сообщили, что чрезмерное напряжение и стресс при беременности приводят к постоянной тревожности и депрессии у ребёнка в зрелом возрасте. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале «American Economic Association».

Оказалось, что те дети, чьи матери переживали сильные психологические кризисы во время беременности, страдают нервными расстройствами во взрослые годы.

Так, если роженица пережила развод, утрату родственника или большие финансовые проблемы, то её ребёнок имеет повышенный риск получить психологическое расстройство.

А самыми здоровыми, наоборот, считаются те дети, которые родились в обеспеченной и психологически здоровой семье.

Возможно, это является одной из главных причин, почему большинство детей бедных родителей по статистике также всю жизнь живёт в нищете, резюмируют учёные.