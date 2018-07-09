Отчет о работе горячей линии «Помощь уставшим мамам» Июнь 2018 

Звонки
За месяц было 110 звонков. Из них 20% касалось информационных вопросов: о работе линии, а также вопросы, касающиеся врачебных, юридических, материальных, жилищных вопросов, при которых мы перенаправляем. Психологических консультаций было 75%.
Из них — информационные звонки:
Откуда о нас узнали
В этом месяце мы начали спрашивать, откуда о нас узнали. Пока ответов на этот вопрос мало, и картина выглядит следующим образом: через Интернет или через фонд «Милосердие».
< style="text-align: left;">Города и регионы>
В этом месяце нам стали больше звонить из Новосибирска и Краснодара, при этом из Новосибирска — наравне с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом.
Причины сомнений в сохранении беременности
В этом месяце из причин сомнений в сохранении беременности можно отметить конфликт с отцом ребёнка и неготовность к одинокому материнству.
Семейное положение
Как обычно, более половины позвонивших состоят в браке.
Социальное положение
Более половины позвонивших находятся в декретном отпуске.
Пол В июне почти 6% позвонивших — заботливые отцы и мужья. Это говорит о том, что для них ценна семья, отношения с женой и детьми.
Возраст
В июне нам звонили люди в возрасте от 17 до 55 лет, в основном в 25 лет, больше всего звонков с 23 до 35 лет.
Первичные, повторные, постоянные
В этом месяце нам звонили в основном уже знакомые с нами абоненты.
Беременные и не беременные
17% позвонивших нам — беременные женщины либо будущие отцы.
Количество детей
Включая текущую беременность, у 70% позвонивших один ребёнок, у четверти — 2 детей, также были звонки матерей трёх и четырёх детей.
Возраст детей
В основном нам звонили мамы детей до года.
Возраст детей до года
Было особенно много звонков матерей четырёхмесячных детей.