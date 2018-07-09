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Книголюбы всех возрастов соберутся на Новопесчаной
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Книголюбы всех возрастов соберутся на Новопесчаной 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Мероприятие для детей и родителей «Читайка-Нескучайка» организуют в библиотеке № 24 в районе Сокол 4 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Северного округа.
«Посетителей ждет обмен книгами, актуальные выставки, детские подвижные игры перед библиотекой на лужайке. Целевой аудиторией мероприятия являются дети от трех до 17 лет и их родители, а также люди пенсионного возраста», — уточняется в анонсе мероприятия.
Жителей района ждут по адресу: ул. Новопесчаная, д.23/7. Начало в 12.00. (ео)
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