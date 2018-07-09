Книголюбы всех возрастов соберутся на Новопесчаной

Мероприятие для детей и родителей «Читайка-Нескучайка» организуют в библиотеке № 24 в районе Сокол 4 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Северного округа.

«Посетителей ждет обмен книгами, актуальные выставки, детские подвижные игры перед библиотекой на лужайке. Целевой аудиторией мероприятия являются дети от трех до 17 лет и их родители, а также люди пенсионного возраста», — уточняется в анонсе мероприятия.

Жителей района ждут по адресу: ул. Новопесчаная, д.23/7. Начало в 12.00. (ео)