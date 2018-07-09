Звезда «Игры престолов» Том Хоппер стал отцом во второй раз

Том Хоппер и его супруга Лора Хиггинс во второй раз стали родителями. О радостном событии актер «Игры престолов» рассказал в Инстаграм, опубликовав фото с супругой, сыном и новорожденной дочерью.

Моя чудесная жена подарила жизнь второму ребенку. Добро пожаловать в этот мир, Трули Роуз Хоппер.

Том Хоппер c женой и детьми

После в микроблоге актера появилось еще пара фотографий с малышкой.

Чувствую себя самым счастливым мужчиной на земле. Это ощущение, когда ты держишь на руках новорожденного малыша и касаешься его своим телом, ни с чем не сравнить. Наши сердца бьются в унисон…. Уникальный момент, который можно испытать только будучи родителями.

Том Хоппер