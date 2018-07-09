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Звезда «Игры престолов» Том Хоппер стал отцом во второй раз
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Звезда «Игры престолов» Том Хоппер стал отцом во второй раз 

Журнал ОК! 1 час назад
Том Хоппер и его супруга Лора Хиггинс во второй раз стали родителями. О радостном событии актер «Игры престолов» рассказал в Инстаграм, опубликовав фото с супругой, сыном и новорожденной дочерью.
Моя чудесная жена подарила жизнь второму ребенку. Добро пожаловать в этот мир, Трули Роуз Хоппер.
Том Хоппер c женой и детьми
После в микроблоге актера появилось еще пара фотографий с малышкой.
Чувствую себя самым счастливым мужчиной на земле. Это ощущение, когда ты держишь на руках новорожденного малыша и касаешься его своим телом, ни с чем не сравнить. Наши сердца бьются в унисон…. Уникальный момент, который можно испытать только будучи родителями.
Том Хоппер
Напомним, что Том Хоппер женился на английской актрисе Лоре Хиггинс в июне 2014 года. Спустя год у супругов родился сын Фредди Дуглас Хоппер.
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