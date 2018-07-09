В Оренбурге во второй раз прошел чемпионат ползунков

8 июля в ТРЦ «Север» самые маленькие жители Оренбурга приняли участие во втором чемпионате ползунков.

Малыши должны были на время проползти (для детей от 6 до 12 месяцев), пройти (от 12 до 18 месяцев) и пробежать (от 19 до 24 месяцев) дистанцию длиной 10 метров.

Родители помогали своим детям добраться до финиша: заманивали малышей губной помадой, воздушными шарами, телефонами, и даже пробкой от ванны и шпателем. Многие отцы привлекали внимание сыновей ключами от машины.

В номинации «Ползунки» победу одержала Лиза Казачкова, которой всего девять месяцев, она приползла до финишной черты за 57 секунд. Год и пять месяцев — возраст победителя в номинации «Ходунки»: Василий Федосов дошел до финиша за 7 секунд. Злата Гоголева быстрее всех преодолела дистанцию в номинации «Бегунки». Девочка, которой год и одиннадцать месяцев, пробежала 10 метров за 5 секунд. Все участники конкурса получили памятные призы и подарки.

«Было очень интересно и увлекательно. Мне кажется, это классный и задорный праздник. Если эту традицию продолжат, то желающих поучаствовать в чемпионате будут все больше с каждым годом», — рассказала оренбурженка Елена Теймуразова.