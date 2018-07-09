В Заводском районе выбрали «Лучшую семью»

Юлия Литневская. В день семьи, любви и верности в Заводском районе стало традицией выбирать «Лучшую семью», участников конкурса благодарственным письмом и теплыми пожеланиями поздравила депутат областной Думы

В каждом конкурсе семьи показали насколько крепки их отношения, доказали, что любовь и забота друг о друге — главный постулат их жизни, очаровали зажигательными танцами и подтвердили, что именно они могут быть лучшими из лучших.

Так, семья Бритоусовых удивила присутствующих своей веселой зарядкой, а семья Бочаровых рассказала о семейных буднях многодетных родителей, показав маленькую жизненную сценку.

В завершение празднества судьям пришлось сделать нелегкий выбор и звание «Лучшая семья Заводского района» было по праву отдано семье Шмелевых.

«Заводчане, как всегда порадовали! С раннего утра, несмотря на то, что предыдущая ночь была посвящена футболу, где Россия билась за победу с Хорватией, лучшие семьи Заводского района со своими детьми собрались в нашем прекрасном парке им. Ю. А. Гагарина, чтобы сделать день «Любви, семьи и верности» настоящим праздником. Большинство участников конкурса — многодетные семьи, и какие же они талантливые! Не только поют и танцуют, разыгрывают театрализованные представления, но и пишут потрясающие стихи. Очень приятно, что при поддержке спонсора мероприятия удалось осуществить мечту о самокате 13-летнего Максима Бочарова из прекрасной талантливой многодетной семьи. А семья Шмелевых, воспитывающая семь детей, очень радовалась подаренному им велосипеду, которым смогут пользоваться и дети и взрослые» — прокомментировала Юлия Литневская.