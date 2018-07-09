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В Заводском районе выбрали «Лучшую семью»
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В Заводском районе выбрали «Лучшую семью» 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
В день семьи, любви и верности в Заводском районе стало традицией выбирать «Лучшую семью», участников конкурса благодарственным письмом и теплыми пожеланиями поздравила депутат областной Думы Юлия Литневская.
В каждом конкурсе семьи показали насколько крепки их отношения, доказали, что любовь и забота друг о друге — главный постулат их жизни, очаровали зажигательными танцами и подтвердили, что именно они могут быть лучшими из лучших.
Так, семья Бритоусовых удивила присутствующих своей веселой зарядкой, а семья Бочаровых рассказала о семейных буднях многодетных родителей, показав маленькую жизненную сценку.
В завершение празднества судьям пришлось сделать нелегкий выбор и звание «Лучшая семья Заводского района» было по праву отдано семье Шмелевых.
«Заводчане, как всегда порадовали! С раннего утра, несмотря на то, что предыдущая ночь была посвящена футболу, где Россия билась за победу с Хорватией, лучшие семьи Заводского района со своими детьми собрались в нашем прекрасном парке им. Ю. А. Гагарина, чтобы сделать день «Любви, семьи и верности» настоящим праздником. Большинство участников конкурса — многодетные семьи, и какие же они талантливые! Не только поют и танцуют, разыгрывают театрализованные представления, но и пишут потрясающие стихи. Очень приятно, что при поддержке спонсора мероприятия удалось осуществить мечту о самокате 13-летнего Максима Бочарова из прекрасной талантливой многодетной семьи. А семья Шмелевых, воспитывающая семь детей, очень радовалась подаренному им велосипеду, которым смогут пользоваться и дети и взрослые» — прокомментировала Юлия Литневская.
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