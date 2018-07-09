«У него постоянно болели зубы»: родители погибшего в стоматологии мальчика рассказали о сыне

Из-за зубной боли Сёма часто капризничал и не хотел играть с детьми

Лечение зубов обернулось для четырехлетнего мальчика смертью во время наркоза… Трагедия случилась практически год назад. Однако этот день и все обстоятельства навсегда врезались в память всех, кто имел отношение к этому событию.

Что же произошло, и почему ребенок оказался на операционном столе? Публикуем историю со слов родителей малыша.

Удаляли зубы под общим наркозом

Всё началось весной прошлого года. Родители Сёмы (имя изменено здесь и далее. — Прим. ред.) заметили, что их сын стал часто капризничать. Поговорив с ребенком, они выяснили, что у него постоянно болят зубы.

В середине весны Сёму вместе с мамой положили на лечение в стационар

— Походы в городские стоматологии, к сожалению, не принесли нам никакого облегчения. Сёма всегда был очень подвижным мальчиком, никак не мог усидеть в кресле и не давался в руки врачей. В конце апреля прошлого года мы даже были вынуждены обратиться в областную больницу имени Середавина, где его вместе с мамой — моей супругой — экстренно положили на лечение в стационар, — рассказал отец погибшего мальчика.

Медики выяснили, что у ребенка образовался флюс. После коллективного обсуждения стоматологи приняли единогласное решение удалить мальчику два зуба. Наркоз, по словам отца, Сёма перенес относительно нормально, только когда выходил из него, немного капризничал. Никаких отклонений во время процедуры врачи у ребенка не заметили.

— После операции медики сказали, что у ребенка кариес, который необходимо срочно лечить. Тогда мы записали Сёму на платный прием к стоматологу больницы Середавина, но врач сказал, что в их клинике под общим наркозом зубы смогут только удалить. Лечение кариеса во время сна они не практикуют, — рассказал отец.

60 000 — на лечение зубов

Удалять маленькому сыну еще восемь передних зубов без острой на то необходимости родители не решились. В поисках альтернативного варианта супруги несколько дней обивали пороги частных стоматологий в Самаре и Новокуйбышевске. В отчаянии они решили обратиться в платную клинику «Практик», о которой слышали раньше положительные отзывы.

О клинике родители Сёмы слышали только положительные отзывы

— 15 июля мы приехали на прием в стоматологию. В кабинет вместе с сыном на консультацию пошла супруга. Я в это время ждал их в холле, — пояснил папа погибшего мальчика. — Осмотрев Сёму, врач сказала, что лечить надо сразу несколько зубов, и отправила жену вместе с сыном делать рентген-снимок. Но Сёма, как всегда, не дался в руки специалистов.

В конце консультации врач заключила, что, поскольку ребенок неконтактный и не поддается медицинским манипуляциям, иных вариантов, кроме как лечить под общим наркозом, она, увы, не видит. Скрепя сердце, супруги согласились на это.

Затем их пригласили на осмотр врача-анестезиолога, который проконсультировал родителей по поводу наркоза. Он рассказал, какие препараты используются и какие анализы Сёме перед этим необходимо сдать.

— Нам озвучили предварительную сумму лечения — около 60 тысяч рублей. Следующую консультацию врач назначил на 25 июля. Я подписал все необходимые документы в клинике. Правда, уточнил, что дома мы с супругой еще раз обсудим всё окончательно. На прощание нам дали целый список необходимых рекомендаций, — рассказал отец.

Из клиники отец в тот день уходил с тяжелым сердцем

Посоветовавшись дома, родители Сёмы пришли к неутешительному выводу, что лечение под наркозом их сыну всё-таки необходимо. В короткие сроки семья обошла всех необходимых врачей, чтобы сделать ЭКГ и сдать анализы. Всё шло по плану, но за несколько дней до операции Семён вновь пожаловался на острую зубную боль.

Обеспокоенные родители позвонили в клинику и попросили перенести их визит на более ранний срок. В «Практике» им пошли навстречу и назначили операцию на 23 июля.

— В девять утра мы подъехали в клинику со всеми необходимыми анализами. Семён в этот день чувствовал себя хорошо, на зубную боль не жаловался. Врач встретила нас и еще раз обговорила, что после того, как ребенок заснет, она посмотрит его зубы и сделает рентген-снимок. Сразу после этого она обещалась выйти к нам и сообщить, какие зубы можно лечить, а какие всё же придется удалить, — рассказал отец Сёмы.

Остановилось сердце

Мальчика взвесили. К семейной паре подошел анестезиолог и пригласил одного из родителей пройти в кабинет вместе с сыном.

Кабинет к приходу Сёмы уже был подготовлен

— Я пошел вместе с Сёмой. В кабинете сына положили на стол. Я держал его за ручку. Потом на него надели маску, и он заснул. После этого меня попросили выйти. Мы стали ждать, когда к нам выйдет врач со снимком, — рассказала мама погибшего мальчика. — Но прошло 20 минут, полчаса, и никто не выходил. Мы поняли, что что-то пошло не так. По коридору начали бегать врачи. В кабинет зашел реаниматолог. У меня начали сдавать нервы, я вышел покурить и увидел, что приехала скорая помощь.

Минуты возле стоматологии тянулись мучительно долго. Вдруг у него зазвонил телефон.

— Звонила жена и просила вернуться меня в клинику. Когда я подошел, то увидел что около жены уже стоит анестезиолог. Он сообщил, что во время наркоза у нашего ребенка остановилось сердце, — произнес дрожащим голосом мужчина.

Приехавшие медики констатировали смерть

Судебная экспертиза показала, что мальчик умер из-за повреждения трахеи. Специалисты установили, что в момент операции врач не закрепил пластырем интубационную трубку и использовал инструменты, не предназначенные для пациентов-детей.

По словам экспертов, врач вводил инструмент резкими и короткими движениями, что является недопустимым. Из-за этого трубка пробила трахею малыша. Также анестезиолог не воспользовался мониторинговой системой для того, чтобы контролировать состояние пациента.

Свою вину врач признал. Несмотря на протесты со стороны родителей погибшего мальчика, он попытался компенсировать их утрату и буквально накануне оглашения приговора перевел им на карту денежную сумму. Это сыграло свою роль в назначении наказания мужчине.

В своем последнем слове реаниматолог попросил не запрещать ему заниматься врачебной деятельностью

Анестезиолога Александра Шавалеева признали виновным. Суд учел смягчающие обстоятельства в виде добровольно выплаченной компенсации в размере 50 тысяч рублей, положительные отзывы о его врачебной деятельности и отсутствие судимости. Также у мужчины есть жена, ребенок.

В результате врачу назначали наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Ему запрещено выезжать за пределы Самары. Также он должен каждый месяц отмечаться. Суд также лишил мужчину права заниматься врачебной деятельностью на 1 год 6 месяцев.

Суд наказал и стоматологическую клинику, в которой умер ребенок. Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также представители клиники выплатили 2 миллиона рублей родителям малыша за причиненный моральный вред.