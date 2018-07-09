Конкурсы для семей провели на проспекте Защитников Москвы

Досуговую программу в честь Дня семьи, любви и верности в районе Некрасовка на проспекте Защитников Москвы, дом 15 провели в пятницу, 6 июля.

В рамках праздника были организованы развлечения для детей и конкурсная программа с награждением главных участников мероприятия — супружеских пар.

Гостей ждали веселые конкурсы для всей семьи, интерактивная программа для детей с участием ростовой куклы, а также творческие мастер-классы. Жители района Некрасовка от души повеселились и насладились праздником. (вт)