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Конкурсы для семей провели на проспекте Защитников Москвы
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Конкурсы для семей провели на проспекте Защитников Москвы 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Досуговую программу в честь Дня семьи, любви и верности в районе Некрасовка на проспекте Защитников Москвы, дом 15 провели в пятницу, 6 июля.
В рамках праздника были организованы развлечения для детей и конкурсная программа с награждением главных участников мероприятия — супружеских пар.
Гостей ждали веселые конкурсы для всей семьи, интерактивная программа для детей с участием ростовой куклы, а также творческие мастер-классы. Жители района Некрасовка от души повеселились и насладились праздником. (вт)
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