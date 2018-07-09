В родильном доме на Сосновой будут выдавать свидетельства о рождении

Свидетельство о рождении, а также справки о рождении для назначения пособия будут выдавать при выписке в родильном доме ГКБ №52 на Сосновой улице.

— Для получения свидетельства о рождении ребенка в родильном доме маме нужно сообщить об этом лечащему врачу или заведующему отделением и предоставить необходимые документы. Это значительно экономит время родителей и позволяет больше времени посвятить малышу и приятным хлопотам, — отметили в пресс-службе больницы.

Для оформления свидетельства о рождении потребуются: оригиналы паспортов родителей ребенка и оригинал свидетельства о заключении брака (если мама состоит в браке) или оригинал паспорта мамы (если она не состоит в браке).

Роддом ГКБ №52 расположен по адресу: ул. Сосновая, д. 11. (ео)