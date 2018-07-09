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В родильном доме на Сосновой будут выдавать свидетельства о рождении
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В родильном доме на Сосновой будут выдавать свидетельства о рождении 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Свидетельство о рождении, а также справки о рождении для назначения пособия будут выдавать при выписке в родильном доме ГКБ №52 на Сосновой улице.
— Для получения свидетельства о рождении ребенка в родильном доме маме нужно сообщить об этом лечащему врачу или заведующему отделением и предоставить необходимые документы. Это значительно экономит время родителей и позволяет больше времени посвятить малышу и приятным хлопотам, — отметили в пресс-службе больницы.
Для оформления свидетельства о рождении потребуются: оригиналы паспортов родителей ребенка и оригинал свидетельства о заключении брака (если мама состоит в браке) или оригинал паспорта мамы (если она не состоит в браке).
Роддом ГКБ №52 расположен по адресу: ул. Сосновая, д. 11. (ео)
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