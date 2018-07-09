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Елена Захарова помогла одинокой женщине начать новую жизнь
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Елена Захарова помогла одинокой женщине начать новую жизнь 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса не оказала в помощи поклоннице.
Жительница Ярославля Диана Камальдинова очень ждала кинофестиваль «В кругу семьи», который начался сегодня в этом городе. Ведь помочь ей измениться и начать новую жизнь обещала любимая актриса Елена Захарова.
Фестиваль проводится в нашей стране уже тринадцатый раз: каждый год выбирает своей столицей один из городов. Ярославль принимает фестиваль «В кругу семьи» второе лето подряд. Помимо кинопоказов на семейную тему программа фестиваля включает и благотворительные акции. В этом году было решено помочь начать новую жизнь одинокой многодетной маме из Ярославля. Ей всего 26 лет, и она одна воспитывает троих маленьких детей. Помощи ей ждать неоткуда: Диана выросла в детдоме. Поэтому известную актрису, которая обещала ей помочь измениться и изменить свою жизнь, девушка встречала с нетерпением.
У Елены Захаровой день с утра выдался тяжелым: она опоздала на вечерний поезд, и ей пришлось добираться до Ярославля утренним. Но, несмотря на это, актриса успела все, что обещала, отправившись прямо с вокзала с Дианой на шопинг и в салон красоты. Вместе со стилистом она выбрала образы для молодой мамы, помогала и поддерживала ее, пока последней делали макияж и укладку.
— Я понимаю Диану, ведь сама являюсь матерью, — призналась Елена, — а в 26 лет воспитывать троих детей в одиночку, как это делает наша героиня, очень сложно. Женщине ведь так необходима мужская поддержка. Тем более что у Дианы нет семьи.
После салона красоты актриса с подарками отправилась в гости в детдом, который помогает Диане и другим таким же женщинам в отчаянном положении.
Перед красной дорожкой фестиваля Елена успела не только преобразить свою поклонницу, но и зайти в один из красивых храмов Ярославля.
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