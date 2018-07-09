Ещё
Шестой ребенок спасен из пещеры в Тайланде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шестой ребенок спасен из пещеры в Тайланде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Еще один ребенок эвакуирован из затопленной тайской пещеры Тхам Луанг. На автомобиле скорой помощи его отправили в больницу. Об этом сообщило издание Kyodo.
Всего в пещере оставалось 12 детей. Вместе с тренером они были заперты между скалами с 23 июня. Огромный пещерный комплекс обвалился из за сезона дождей, который затопил многие помещения. В воскресенье, 8 июля, удалось спасти четырех самых истощенных детей.
В спасательной операции принимают участие около 90 профессиональных дайверов. Чтобы добраться до детей, требуется преодолеть четырех километровый путь под водой, между извилистых скал.
Один из военных ныряльщиков погиб при спасении детей. Под землей все еще остаются восемь подростков. «360» попытался разобраться в том, как выжить в подобной ситуации, спросив об этом у спелеологов и спасателей.
360tv.ru: последние новости
Два ребенка утонули за два в Архангельской области Машина с семьей и ребенком утонула в озере Башкирии Ученые: курение родителей может спровоцировать храп у детей
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян возмутил снимок Серябкиной48
Чехова едва прикрыла грудь руками9
«Расплющенные солнцем тела»3
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией33
Похудевший Киркоров показал «голое» фото22
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение