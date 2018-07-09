Шестой ребенок спасен из пещеры в Тайланде

Еще один ребенок эвакуирован из затопленной тайской пещеры Тхам Луанг. На автомобиле скорой помощи его отправили в больницу. Об этом сообщило издание Kyodo.

Всего в пещере оставалось 12 детей. Вместе с тренером они были заперты между скалами с 23 июня. Огромный пещерный комплекс обвалился из за сезона дождей, который затопил многие помещения. В воскресенье, 8 июля, удалось спасти четырех самых истощенных детей.

В спасательной операции принимают участие около 90 профессиональных дайверов. Чтобы добраться до детей, требуется преодолеть четырех километровый путь под водой, между извилистых скал.

Один из военных ныряльщиков погиб при спасении детей. Под землей все еще остаются восемь подростков. «360» попытался разобраться в том, как выжить в подобной ситуации, спросив об этом у спелеологов и спасателей.