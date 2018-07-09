В Грачевском районе мать не кормила и оставляла без присмотра 2-летнюю дочь 

По иску прокурора Грачевского района с матери, не заботившейся о своем ребенке и допускавшей жестокое обращение с ним, в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда.
Мать двухгодовалой девочки злоупотребляла алкоголем, не заботилась о ребенке, оставляла ее в опасности, без присмотра и пищи. Суд сначала ограничил ее в родительских правах. Никаких положительных перемен в образе жизни женщины не произошло. Позже она была лишена родительских прав. Впоследствии мировым судьей женщина осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней вкупе с жестоким обращением с ребенком.
Прокуратура района потребовала в судебном порядке взыскать с родительницы в пользу девочки компенсацию морального вреда. Иск прокуратуры судом рассмотрен и удовлетворен. В пользу несовершеннолетней, в настоящее время находящейся под опекой бабушки, взыскано 10 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.