Новых участников программы «Московская смена» принял центр «Семья»

Филиал «Согласие» Центра социальной помощи семьи и детям «Семья» принял заявки на участие в проекте «Московская смена» еще от 15 ребят района. Такие сведения стали доступны 6 июля.

Как сообщила Мария Бильдина, специалист по социальной работе учреждения, всего смена в досуговом лагере рассчитана на 15 человек. Для принятия детей в проект сотрудники центра получали специальную квоту.

— Двое сопровождающих посещают вместе с детьми музеи, парки, галереи и другие культурные учреждения, — отметила Мария Бильдина.

В рамках программы дети смогут посещать экскурсии и выставки, развиваться на творческих и интеллектуальных мастер-классах и проявлять себя в спортивных мероприятиях. Посещение лагеря с 10:00 до 19:00.

Родители, которые хотят занять своего ребенка летом, должны будут прийти по адресу: 2-й Смоленский переулок, дом ¼ и подать соответствующую заявку.