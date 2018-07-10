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Новых участников программы «Московская смена» принял центр «Семья»
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Новых участников программы «Московская смена» принял центр «Семья» 

Управа района Арбат города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Филиал «Согласие» Центра социальной помощи семьи и детям «Семья» принял заявки на участие в проекте «Московская смена» еще от 15 ребят района. Такие сведения стали доступны 6 июля.
Как сообщила Мария Бильдина, специалист по социальной работе учреждения, всего смена в досуговом лагере рассчитана на 15 человек. Для принятия детей в проект сотрудники центра получали специальную квоту.
— Двое сопровождающих посещают вместе с детьми музеи, парки, галереи и другие культурные учреждения, — отметила Мария Бильдина.
В рамках программы дети смогут посещать экскурсии и выставки, развиваться на творческих и интеллектуальных мастер-классах и проявлять себя в спортивных мероприятиях. Посещение лагеря с 10:00 до 19:00.
Родители, которые хотят занять своего ребенка летом, должны будут прийти по адресу: 2-й Смоленский переулок, дом ¼ и подать соответствующую заявку.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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