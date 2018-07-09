Вечеринка на яхте! Кортни Кардашьян отметила день рождения дочки

Последние несколько недель Кортни Кардашьян (39) путешествует по Италии на яхте с тремя детьми и со своим молодым бойфрендом Юнесом Бенджима. И сегодня Кортни отпраздновала шестой день рождения своей дочери Пенелопы Дисик!

Вчера ночью Кортни опубликовала в своем Instagram фото со своей мамой Крис Дженнер , которая прилетела в Италию на день рождения внучки Пенелопы. А позже она выложила саму именинницу в Stories вместе с тортиком. Смотри, какая прелесть!

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А учит похоже папки о папарацци подловили Кортни с детьми на яхте: не ней было бежевое бикини. Фанаты в Сети сразу отметили, что фигура Кортни в идеальном состоянии: «Какая красотка! Очень тебе идёт!».

А вот папа дочки Скотт Дирссик (35) к празднованию дня рождения не присоединился — его заметили в этот же день на свидании с Софией Ричи (19).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vecherinka-na-yahte-kortni-kardashyan-otmetila-den-rozhdeniya-dochki/