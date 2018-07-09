Женщины устроили массовую драку в Грозном

Жительницы Грозного (Чечня) устроили рукопашный бой. Причиной драки стала ссора их детей. Об этом сообщил корреспондент «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Местные жительницы поругались из-за конфликта их детей, который произошел ранее. В результате словесная перепалка между мамами и бабушками переросла в драку.

К стычке присоединилась беременная женщина. Из-за этого у нее начались преждевременные роды. Медики доставили роженицу в реанимацию. В настоящее время жизни и здоровью женщины и ее ребенка ничего не угрожает.