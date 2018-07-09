Ещё
Женщины устроили массовую драку в Грозном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщины устроили массовую драку в Грозном 

360tv.ru 2 часа назад
Жительницы Грозного (Чечня) устроили рукопашный бой. Причиной драки стала ссора их детей. Об этом сообщил корреспондент «360».
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
Местные жительницы поругались из-за конфликта их детей, который произошел ранее. В результате словесная перепалка между мамами и бабушками переросла в драку.
К стычке присоединилась беременная женщина. Из-за этого у нее начались преждевременные роды. Медики доставили роженицу в реанимацию. В настоящее время жизни и здоровью женщины и ее ребенка ничего не угрожает.
В итоге воющие стороны примирились. Сотрудники правоохранительных органов решили не возбуждать уголовное дело.
360tv.ru: последние новости
Ребенок сорвался со скалодрома в оскандалившемся петербуржском Gorilla Park Ученые: курение родителей может спровоцировать храп у детей Мать пятерых детей из Австралии затравили за фотографию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»48
Чехова едва прикрыла грудь руками14
Бледанс прокомментировала роман с молодым актером5
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы14
Что нужно знать о типах ягодиц
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение