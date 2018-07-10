Бледанс вспомнила о зверском изнасиловании

Эвелина Бледанс — поистине сильная женщина. Она не позволяет себе падать духом в самых ужасных ситуациях. Так, в новом выпуске программы «Прямой эфир» актриса поведала о трагедии произошедшей в начале 90-х. Тогда Эвелина потеряла первенца после изнасилования.

Началось с того, что к Андрею Малахову обратилась девушка, назвавшая себя дочерью Эвелины. 26-летняя Анна выросла в интернате Томска и по словам девушки, когда она покидала интернат, одна из сотрудниц учреждения назвала ей имя родителей. Это якобы Эвелина Бледанс и Юрий Стыцковский . Как известно, в 1993 году артисты действительно состояли в браке, но быстро подали на развод.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

9 Июл 2018 в 2:15 PDT В студии Бледанс поведала об ужасной истории, произошедшей с ней во время отдыха у родителей в Ялте. В то время актриса ждала первенца. У нас около дома был парк, там стояли красивые лавочки и фонари. Женщина, которая идет с большим, беременным животом, как правило, не может стать объектом домогательств. Но это произошло. Это помешало мне стать мамой красивой девочки. Какой-то придурок. Некие удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым».

Анна же полагала, что на самом деле ребенок выжил. И именно она и есть дочь актрисы. Бледанс, Стыцковский и Анна сдали биоматериал для экспертизы ДНК. Однако результаты экспертизы показали, что девушка не является дочерью артистов.

«Жизнь бывает очень жестока с нами, но мы никогда не должны опускать руки! «Верить в лучшее и не сдаваться»— вот мой девиз!», — написала Бледанс в Insta.