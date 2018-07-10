«Ребенок родился мертвым»: Эвелина Бледанс потеряла дочь на последних сроках беременности

49-летняя телеведущая и актриса Эвелина Бледанс впервые рассказала о трагедии, которую пережила почти 30 лет назад.

Почти 27 лет назад Эвелина Бледанс была замужем за актером юмористической передаче «Каламбур» Юрием Стыцковским. Она ждала первенца и уже была на последних сроках беременности, когда в парке ее попытался изнасиловать маньяк. Это произошло, когда актриса гостила у родителей в Ялте.

— с болью вспоминала Эвелина в эфире программы « Андрей Малахов . Прямой эфир». Малышку должны были назвать Лизой.

— добавил Юрий Стыцковский. На программу также пришла 26-летняя девушка — выпускница детского дома. Анна решила, что может быть выжившей дочерью пары, однако тест ДНК опроверг ее мечты найти звездных родителей.

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Фото:Instagram