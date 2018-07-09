У Бледанс родился мертвый ребенок после нападения маньяка

Актриса Эвелина Бледанс рассказала свою самую большую тайну. Более 26 лет назад она потеряла дочь.

В 1993 году Эвилина ждала ребенка от своего первого мужа Юрия Стыцковского. На последнем триместре Бледанс пережила нападение. Злоумышленник набросился на беременную артистку в парке, женщине удалось отбиться от приставаний маньяка. Стресс вызвал преждевременные роды.

"Мне сказали, что ребенок родился, но он родился мертвым, — со слезами на глазах вспомнила Бледанс — Были роды, я, конечно, ничего не помню. У меня был шок. Наверное, я должна была потребовать показать мне этого мертвого ребенка. Но мне кажется если я увидела бы это мертвое дитя, наверное, вот эти все переживания, которые многие годы и до сих пор преследуют меня, они бы были еще тяжелее и страшнее".

Потеря не сплотила влюбленных, супруги отдалились друг от друга и вскоре развелись. «Эта трагедия разрушила наш брак, и мы не нашли тогда в себе каких-то оправданий, сил для того, чтобы пережить это вместе», — вспоминает первый муж актрисы Юрий Стыцковский.

Через 26 лет после трагедии некая Анна Попова заявила, она является потерянной дочерью Эвелины и Юрия. По словам девушки, ее отдали в детский дом в три года.

В документах Поповой указано: мать от нее отказалась, а отец пропал без вести. Девочка очень хотела найти родственников, поэтому воспитатель сообщила Анне, что бросившая ее женщина ей не родная. «Когда я выпустилась из детского дома одна сотрудница призналась в том, что на самом деле моя мама Эвелина Бледанс», — рассказала девушка в эфире программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Бледанс и Стыцковский не могут поверить словам Поповой. Эвелина отметила, что ей очень хотелось бы найти дочь, но история Анны — «это фантастика». Экс-супруги уверены, необходимо дождаться результатов исследований, а уж потом делать выводы.

Телеведущий Андрей Малахов попросил озвучить результаты ДНК-теста. Экспертиза установила, что Юрий и Эвелина не являются биологическими родителями Анны.

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