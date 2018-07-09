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«Вся жизнь впереди»: младшие дети и внучка Пугачевой очаровали поклонников
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«Вся жизнь впереди»: младшие дети и внучка Пугачевой очаровали поклонников 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Алла Пугачева опубликовала новое фото своих детей, близнецов Лизы и Гарри, и внучки Клавы Земцовой.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также внучка певицы сейчас отдыхают с семьей на Кипре. Малыши часто гуляют, загорают и плавают в море, а родные с удовольствием их фотографируют и снимают на видео.
На днях Примадонна выложила в свой микроблог яркое фото Лизы, Гарри и Клавы на прогулке. Дети выглядят очень счастливыми. Алла Борисовна подписала снимок цитатой из хита «Самоцветов»: «Вся жизнь впереди, надейся и жди!».
«Бодрость в чистом виде!», «Такие детки… Чудо! Клава на отца очень похожа!», «Храни Господь детишек!», «Куклята», «Классная троица! Милахи!», «Дети-чудо! Столько от них позитива. И очень симпатичные)) Пусть радуют долгие годы», — восхитились интернет-пользователи.
Фото: Instagram
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