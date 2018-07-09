Американец живьем закопал пятимесячного ребенка в лесу

Американец из округа Мизула (штат Монтана) закопал пятимесячного ребенка в предгорных лесах. Малыша чудом обнаружили полицейские, сообщает пресс-служба местного шерифского офиса.

Около восьми часов вечера по местному времени (5.00 мск) в полицию поступил звонок о 32-летнем дебошире, который угрожал людям и утверждал, что у него при себе пистолет. Мужчину арестовали. Он находился в состоянии наркотического опьянения и не мог связать двух слов.

Однако кое-что стражи порядка все же смогли разузнать у преступника. Оказывается, в день ареста он должен был присматривать за пятимесячным ребенком. Но вместо этого он отнес малыша в лес и «похоронил» его. Более точную информацию на допросе дебошир давать отказался.

Помощники шерифа тут же начали спасательную экспедицию. Ночью в этот день на улице было около семи градусов тепла. Если бы правоохранители решили дождаться рассвета, то ребенок бы, скорее всего, погиб. Стражи порядка решили незамедлительно отправиться на поиски и более шести часов осматривали предгорные леса округа.

Наконец около трех утра (12.00 мск) помощник шерифа услышал приглушенный крик. Он вслепую пошел на звук и обнаружил малыша. Тот был жив, но лежал лицом вниз. Сверху его прикопали палками и мусором. На ребенке не было ничего, кроме промокшего летнего комбинезона.

Пострадавшего доставили в больницу. Согласно заключению медиков, он пролежал на земле не менее девяти часов. Сейчас с ним все в порядке. Преступника арестовали и поместили в СИЗО

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