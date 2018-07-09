Мама Тимати публично заступилась за четырехлетнюю дочь рэпера

Малышку упрекнули в отсутствии танцевального таланта.

Маленькая дочь 34-летнего рэп-исполнителя Тимати в свои 4 года занимается плаванием, осваивает иностранные языки, летает в аэротрубе, а недавно даже сочинила и записала аудиосказку.

Помимо этого, кроха увлекается балетом; на днях ее звездная бабушка Симона Юнусова показала в личном блоге фрагмент танцевального номера, в котором задействована Алиса, — и неожиданно получила массу критики в адрес малышки. Аудитория упрекнула дочь Тимати в отсутствии таланта.

Мама рэп-исполнителя на растерялась — и тут же ответила комментаторам.

Что касается негатива… Я принимаю конструктивную критику со вниманием, так как совсем не идеальна, но увольте меня, пожалуйста, от «диванных» специалистов, от «профессиональных» психологов, стилистов, педагогов, врачей и балерин. Обвинять огульно, делать выводы и вешать ярлыки из закрытых аккаунтов — по меньшей мере, неприлично!

«Если хотите что-то обсудить, откройте лицо! Покажите своих учеников, стильно одетых детей и счастливых пациентов, это будет честно! Невозможно познакомиться с человеком из-за закрытой двери… Я делюсь с вами частицей своей жизни не как мама Тимати, а как обычный человек. Наши малыши делают первые шаги, но учатся они у действующих профессионалов! Мамы тоже не балерины, но я обожаю их за энтузиазм! Давайте учиться уважать друг друга и радоваться успехам», — обратилась к пользователям соцсетей Симона Юнусова.

Публикация от simona280 (@simona280)

9 Июл 2018 в 1:45 PDT Напомним, юная Алиса появилась на свет в 2014 году, мама единственной дочери Тимати — его бывшая возлюбленная, модель Алена Шишкова. Молодые люди расстались после нескольких лет отношений, но остались друзьями и тепло общаются, принимая активное участие в жизни своего ребенка.

Фото: Instagram

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