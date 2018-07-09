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Игорь Верник сожалеет о распаде семьи
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Игорь Верник сожалеет о распаде семьи 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
В праздничный день, посвященный любви, верности и семье, Игорь решил показать поклонникам две фотографии.
На первом снимке, сделанном много лет назад, Верник запечатлен с женой и новорожденным сыном. На втором, более свежем, можно также увидеть Игоря, его 18-летнего сына и бывшую супругу.
Родители актера прожили в браке 51 год. Их союз для Игоря всегда был образцом здоровых отношений двух любящих, уважающих друг друга и талантливых людей. Но сам Верник с большим сожалением признал, что свою семью сохранить не смог. Артист, правда, заметил, что сумел сохранить дружеские и практически родственные отношения с бывшей женой. Именно благодаря общему сыну двух некогда влюбленных друг в друга людей объединяет общее прошлое, а в настоящем времени, по словам Игоря, они все также ментально соединены и их можно считать в некотором роде семьей.
Подписчики поддержали Верника: «Слушайте, только за одно это вас можно уважать! Ведь в стране разваливаются каждые вторые отношения и при этом сильно страдают дети, а вот чтобы сохранить достойные отношения — на это способны немногие».
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