«В сущности, остаемся семьей»: Игорь Верник показал архивное фото с бывшей женой и сыном

54-летний актер Игорь Верник считается знатным сердцеедом. И пока армия его поклонниц сохраняет спокойствие, ведь официально в браке он не состоит. Правда, за плечами знаменитости две неудачных попытки создать семью. На днях артист неожиданно разоткровенничался о себе.

Личная жизнь Игоря Верника всегда была предметом для обсуждения. Ему приписывают многочисленные романы с коллегами по шоу-бизнесу, но нельзя сказать, какие победы на любовном фронте действительно имели место быть, а какие являются плодами буйного воображения многочисленных фанатов. Но доподлинно известно о двух бывших женах в жизни актера — Маргарите и Марии, от второй у него есть сын Григорий. Сейчас наследнику Верника уже 18 лет и он — гордость своего знаменитого отца, ведь решил пойти по его стопам. Актер нечасто балует подписчиков информацией о нем, но на днях опубликовал трогательный пост, в котором поделился архивной и свежей фотографией с сыном и бывшей женой: «Увы, моя семья распалась уже довольно давно, но мы по-прежнему очень близкие люди, практически родственники! У нас есть сын, наше счастье, наше все, есть воспоминания, есть сегодняшняя жизнь, в которой мы, хоть у каждого уже и своя история, ментально соединены и в сущности остаемся семьей! Вот так я думаю».

В качестве примера эталонных отношений Игорь Верник назвал свою семью — его родители прожили вместе 51 год и являются для него примером счастливого союза двух самодостаточных, ярких и талантливых людей, которые бесконечно любят и уважают друг друга. Поклонники считают, что папа и сын очень похожи, юноша унаследовал от родителя лучезарную улыбку, которая сводит с ума многочисленных фанаток: «Сын на вас очень похож! Красавчик!» «Вы очень красивая семья! Изменился только человек посередине!» «Семья — это когда живешь под одной крышей и делишь кусочек хлебушка на всех. Когда рядом с ребенком не чужой дядя, а родной папа, который в любую минуту жизненной ситуации поддержит, объяснит и на примере покажет. Беречь и дорожить семьей нужно с молодости!»