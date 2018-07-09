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Свобода выбора: известные женщины, которые решили не заводить детей
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Свобода выбора: известные женщины, которые решили не заводить детей 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В современном мире до сих пор некоторые измеряют меру успешности женщины наличием у нее детей. Однако все больше успешных дам отказываются иметь наследников, и чаще всего это их осознанный выбор. Упомянутые ниже знаменитости не имеют детей, но не опечалены по этому поводу.
Эллен Дедженерес
Телеведущая состоит в браке с Поршей де Росси, и, несмотря на то, что союз однополый, давно имеются способы завести ребенка даже в такой семье. Однако пара шутит, что в их доме имеется слишком много стеклянных предметов, чтобы пускать туда детей. На самом же деле это личный выбор каждой из девушек.
Наоми Кэмпбелл
Хотя модели уже 48 лет, она до сих пор не обзавелась детьми, даже несмотря на свои многочисленные романы. Впрочем, сама звезда не слишком обеспокоена такой ситуацией, хотя не исключает, что в будущем еще может передумать и завести ребенка.
Фамке Янссен
Известная по «Людям Икс» американская актриса в свои 53 года обходится без детей, притом это ее личный выбор. Знаменитость отмечает, что пес по кличке Ликорис заменяет ей наследников, и она нисколько не беспокоится об отсутствии потомства.
Ким Кэттролл
Звезда «Секса в большом городе» вскоре отпразднует 62-летие, но до сих пор не имеет наследников. Сама актриса признавалась в интервью, что просто не представляет себя в роли матери, и не готова посвятить жизнь заботе о ребенке.
Вайнона Райдер
Актриса к 46 годам успела побывать в серьезных отношениях, но так и не завела ребенка. Впрочем, отсутствие наследников не расстраивает американскую знаменитость, поскольку она осознанно предпочла семье карьеру, и не жалеет о сделанном выборе.
Дженнифер Энистон
Актриса наиболее часто подвергается нападкам относительно отсутствия у нее детей. После развода с Джастином Теру многие и вовсе записали звезду в «старые девы». Впрочем, сама 49-летняя знаменитость не думает, что женщина непременно должна родить, считая это личным выбором каждого.
Эшли Джадд
Хотя с 2001 по 2013 актриса состояла в браке, у нее так и не появилось наследников. Сама 50-летняя звезда отмечает, что решила не заводить собственных отпрысков, когда в мире имеется столько страдающих от голода и других несчастий детей. Она охотно тратит деньги на благотворительность, но остается верна своему решению.]]>
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