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Как конфетка: Кортни Кардашьян в кокетливом розовом купальнике на отдыхе
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Как конфетка: Кортни Кардашьян в кокетливом розовом купальнике на отдыхе 

Журнал ОК! 1 час назад
Кортни Кардашьян решила устроить себе небольшой отпуск и улетела вместе со своими детьми и молодым бойфрендом Юнесом Бенджимом в Портофино. Дни напролет звезда реалити-шоу вместе с наследниками проводит то на яхте, то на катере, где ее вчера и подкараулили папарацци. Для морской прогулки Кортни выбрала кокетливый образ. Звездная мама надела очень милый розовый купальник с рюшами и шляпку.
Кортни Кардашьян с детьми
Сначала она вместе с детьми принимала солнечные ванны, а потом вместе со своим сыном прыгнула в воду. Снимки Кортни разлетелись по соцсетям. Интернет-пользователей восхитила фигура матери троих детей: «Ты великолепна», «Восхитительная», «Кортни, выглядеть так хорошо после родов — преступление». Кстати, в Инстаграм Корни тоже появилось несколько снимков из отпуска.
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян с детьми
Кортни Кардашьян с детьми
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян с детьми
Напомним, роман Кортни и Юнеса длится уже почти год. Влюбленные часто проводят время, путешествуя вместе. Так, за последние месяцы они посетили Канны, Сан-Тропе, Каир, Мехико, Париж, Италию и многие другие города.
Журнал ОК!: последние новости
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Женский форум
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