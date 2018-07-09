Врачи рассказали о самочувствии родившей на борту самолета женщины

Родившийся на борту самолета « Уральских авиалиний » малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Об этом сообщило РИА«Новости».

Медицинские работники сообщили, что командир корабля своевременно посадил самолет. Ведь у роженицы Махбубы Сермаматовой была задержка отделения плаценты. «Помощь специалистов была своевременной, так как женщина могла погибнуть от кровотечения», — рассказал минздрав

По словам врачей, патологии у женщины были обнаружены еще до перелета. Женщина надеялась успеть долететь. Медик заявили, что на данный момент жизни ребенка и матери ничего не угрожает. «Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Новорожденный находится рядом с матерью, она сама его кормит», — сообщил сайт «Ридус».

Ранее пассажирка самолета «Уральских авиалиний» Махбуба Серматова пожаловалась бортпроводницам на боли в спине и животе. Старший бортпроводник-инструктор определила, что у женщины уже отошли воды и начались схватки. Работницам судна пришлось принять роды в воздухе. После экипаж воздушного судна вместе с роженицей вернулись в аэропорт вылета. Командир корабля сообщил, что понадобится медицинская помощь. Поэтому по прибытию мать и ребенка забрали в родильный дом.