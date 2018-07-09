13 простых советов, как подружиться с собственным ребенком

Не давить

Учим малыша читать по слогам и тут же ругаем: «Ну как ты читаешь?! Ну неправильно же!». И это давление проявляется во всём: начиная от уроков, заканчивая выбором будущей профессии и жены.

Давайте перестанем давить, начиная с тех же картинок и слогов: он читает, вы занимаете себя ещё чем-нибудь (считаете скорость чтения, мысленно придумываете по слову на каждый прочитанный малышом слог). В остальных делах так же — даём самостоятельность и время.

Спрашивать мнение

Если мы принимаем участие во всём, что касается малыша, так и он должен принимать участие в наших делах: «Как думаешь, мне выбрать эти туфли или вот те?», «А что бы ты хотел: на выходных остаться дома или поехать на дачу?», «Как ты относишься к тому, чтобы мы провели отпуск в деревне?».

Давать право на ошибку

«Я же говорила, упадёшь!», — кричит мама на плачущего ребёнка. И что? Да, говорила, да, полез, упал, и имеет на это полное право.

Все падали, и эти падения и ошибки учат гораздо больше, чем родительские наставления. Поэтому не стоит бояться новых ошибок и отказывать малышу в самостоятельности.

Не стоит ругать, ему и так плохо! А что действительно надо — так это после проговорить с ним, почему это случилось и что было сделано неправильно.

Слушать и слышать

Слушать значит проявлять уважение, показывать, мы равны, и ты интересен мне. Слышать значит понимать ребёнка, ход его мыслей, его проблемы. Выделяем ежедневно в распорядке дня десять минут, чтобы пообщаться с малышом по душам. Идеальное время — вечернее, перед сном.

Принимать недостатки

Каждый малыш уникален. Пусть у него торчат уши или он неуклюж и ещё много болтает и постоянно всё теряет, но он наш, родной, любимый.

Принимаем ребёнка таким, какой он есть, не зацикливаемся на его недостатках, их — сполна у каждого. Если ребёнок чувствует, его принимают в семье целиком со всеми минусами, он будет стремиться к доверительному общению.

Помнить о детстве

Давно ли это было — то время, когда нам самим едва исполнилось шесть? И много ли мы читали и действительно ли не перечили взрослым? Чтобы лучше понимать ребёнка и не занимать авторитарную позицию, почаще вспоминаем своё детство и ставим себя на место ребёнка: а вы бы как поступили тогда?

Личный пример

Хотите дружить с ребёнком — дружите с мамой и папой, то есть своими родителями и родителями мужа. Не обязательно устраивать дружескую вечеринку, надо просто общаться по душам, перезваниваться, заботиться. Не забываем, ничто не действует так, как личный пример.

Играть

Проводим время со своими детьми: чем больше точек соприкосновения, тем дружнее семья. Помогут в этом настольные игры, увлечения, походы в бассейн, на матчи и концерты, поездки на велосипедах, самокатах, увлекательный поход и просто семейный отпуск.

Совместные дела

Дочка с мамой печёт пирог, сын с отцом чинит стул: совместные дела сближают, учат новому и развивают самостоятельность, а значит, и уверенность в себе. В общем, одни только плюсы, а потому доверяем своему малышу домашние дела и вовлекаем в процесс.

Принимаем помощь

Этот пункт тесно связан с предыдущим. То есть если мы разрешили (и даже попросили) помочь ребёнка помыть посуду, а затем нам пришлось всё перемывать, включая пол и стены, то это не значит, что малыш безнадёжен и в следующий раз доверять ему нельзя. Не отказываемся от помощи, даже если поначалу это не помощь, а обуза для нас.

Не обманывать

Один раз обманем — и потеряем доверие ребёнка. А кто же дружит с лгуном? Говорите крохе только правду, пусть дозированную и не до конца.

Верить

Один из самых важнейших аспектов формирования отношений между ребёнком и родителем — это вера. Если возник конфликт между ребёнком и учительницей или бабушкой или другим человеком, не торопимся занимать позицию взрослого человека. Не обещаем «устроить ему взбучку» или «хорошенько наказать». Просто отвечаем: «Я поговорю с ним и попытаюсь выяснить, в чём дело». А вдруг малыш ни в чём не виноват?!

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