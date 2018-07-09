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В «Гермесе» на Тимирязевской отметили День семьи, любви и верности
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В «Гермесе» на Тимирязевской отметили День семьи, любви и верности 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Большой интерактивной программой завершилась неделя «Игры и игрушки» в «Гермесе» на Тимирязевской. Дети вместе с педагогами подготовили для родителей сюрприз, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Об этом рассказали в администрации досугового учреждения.
— На празднике «В стране игры и игрушки» родители на мгновенье вспомнили свое детство, рассказали о любимых игрушках. Вместе с детьми мамы наряжали кукол, папы играли в солдатиков. В финале праздника фея игры поздравила всех с Днем семьи, любви и верности, а Маленький принц зажег звезду, и все загадали желание, — поделился сотрудник администрации.
Адрес центра «Гермес»: Тимирязевская ул., д. 28. Справки по телефону: 8 (499) 977-49-15. (мю)
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