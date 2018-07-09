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Творческий урок проведут в Краснопахорском
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Творческий урок проведут в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 51 минуту назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Дома культуры «Юбилейный» поселения Краснопахорское проведут творческий урок для детей и подростков. Информация об этом стала известна 9 июля.
— Мероприятие будет называться «Лето в вазе». Такие творческие уроки мы проводим регулярно. Предполагается, что в мероприятии примут участие дети старше пяти лет. Все необходимые материалы: краски, стаканчики с водой и кисти предоставят организаторы. Темой встречи станет лето. Мы уверены, что дети смогут проявить свои творческие способности и создадут красочные рисунки, — уточнили сотрудники Дома культуры «Юбилейный» поселения Краснопахорское.
Время начала мероприятия уточняется.
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